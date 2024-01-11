У Києві серйозна аварія з постраждалими: авто перетворилося на купу металу (фотофакт)

Водія та пасажирку легковика було госпіталізовано

У ніч проти четверга, 11 січня, у Дарницькому районі Києва сталася серйозна ДТП із постраждалими. За попередніми даними, водій легковика Kia не впорався з керуванням і на великій швидкості врізався у вантажівку.

Внаслідок аварії легковий автомобіль перетворився на купу металу і його буквально розірвало на шматки. Про це повідомили у Телеграм-каналі "Київ інфо".

Відомо, що на проспекті Петра Григоренка водій Kia на великій швидкості врізався у вантажний автомобіль. За непідтвердженою інформацією, водій легкового авто перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Унаслідок зіткнення постраждав водій і пасажирка легковика — їх госпіталізували. Наразі про стан їхнього здоров'я та тяжкість отриманих травм нічого не відомо.

Легковик перетворився на купу металу

Варто зазначити, що удар був настільки сильним, що легковик перетворився на купу металу — у нього повністю зім'ялася передня частина і відірвало дах.

Причини та обставини аварії належить встановити правоохоронцям. За цим фактом буде проведено розслідування.

Аварія сталася на проспекті Григоренка

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Оболонському районі Києва сталася серйозна аварія за участю двох легковиків. На місці працювали рятувальники, яким довелося за допомогою спецінструменту діставати потерпілих із понівечених авто та передавати їх медикам.