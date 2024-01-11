В Киеве произошла массовая авария: на дороге куча из легковушек (видео)

На виновников автопроисшествия составили протоколы

Вечером в среду, 10 января, в Киеве произошло масштабное ДТП при участии сразу девяти легковых автомобилей. Все транспортные средства получили при этом механические повреждения.

На месте аварии работало сразу несколько экипажей правоохранителей и спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

Известно, что на одном из участков столичной Кольцевой дороги столкнулось девять автомобилей. К счастью, обошлось без постравших. Прибывшие на вызов патрульные установили, что виновником ДТП оказался не один водитель, а сразу трое.

Стоит отметить, что некоторые из автомобилей от удара развернуло и они остановились посреди проезжей части.

Так, по мнению патрульных, виновными в аварии оказались трое водителей, которые нарушили ПДД и не придерживались безопасной дистанции во время езды.

Ввиду неблагоприятных погодных условий они не смогли вовремя отреагировать на изменение дорожной обстановки и, не справившись с управлением, спровоцировали массовую аварию.

На всех виновников ДТП были составлены протоколы. Их дальнейшую судьбу решит суд.

Авария произошла на участве Кольцевой дороги в Киеве

Для справки: Кольцевая дорога — улица в Киеве, которая на сегодняшний день является частью Большой окружной автомобильной дороги. Как и вся Большая окружная дорога, огибает город с западной стороны. Проходит через Святошинский, Соломенский, Голосеевский районы. Пролегает от Берестейского проспекта на севере до Одесской площади на юго-западе города.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Дарницком районе Киева произошло серьезное ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, водитель легковушки Kia не справился с управлением и на большой скорости врезался в грузовик. В результате аварии легковой автомобиль превратился в груду металла и его буквально разорвало на части.