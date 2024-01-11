У Києві сталася масова аварія: на дорозі купа з легковиків (відео)

На винуватців автопригоди склали протоколи

Увечері в середу, 10 січня, у Києві сталася масштабна ДТП за участю одразу дев’яти легкових автомобілів. Усі транспортні засоби отримали при цьому механічні пошкодження.

На місці аварії працювало одразу кілька екіпажів правоохоронців та рятувальники. Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Києва.

Відомо, що на одній із ділянок столичної Кільцевої дороги зіткнулося дев’ять автомобілів. На щастя, обійшлося без постраждалих. Патрульні, що прибули на виклик, встановили, що винуватцем ДТП виявився не один водій, а одразу троє.

Варто зазначити, що деякі з автомобілів від удару розвернуло і вони зупинилися посеред проїжджої частини.

Так, на думку патрульних, винними в аварії виявилися троє водіїв, які порушили ПДР та не дотримувалися безпечної дистанції під час їзди.

Зважаючи на несприятливі погодні умови, вони не змогли вчасно відреагувати на зміну дорожньої обстановки і, не впоравшись з керуванням, спровокували масову аварію.

На всіх винуватців ДТП було складено протоколи. Їхню подальшу долю вирішить суд.

Аварія сталася на участі Кільцевої дороги у Києві

Для довідки: Кільцева дорога — вулиця, яка на сьогоднішній день є частиною Великої окружної автомобільної дороги. Як і вся Велика окружна дорога, огинає місто із західного боку. Проходить через Святошинський, Солом’янський, Голосіївський райони. Пролягає від Берестейського проспекту на півночі до Одеської площі на південному заході міста.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Дарницькому районі Києва сталася серйозна ДТП із постраждалими. За попередніми даними, водій легковика Kia не впорався з керуванням і на великій швидкості врізався у вантажівку. Внаслідок аварії легковий автомобіль перетворився на купу металу і його буквально розірвало на частини.