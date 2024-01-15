В Киеве психоделики хотели замаскировать под пищевые добавки (фото)

Посылка пришла в Украину из Испании

Киевские таможенники присекли попытку незаконного ввоза на территорию Украины психотропного вещества ДМТ, оборот которого строго запрещен во многих странах мира. Психоделик переслали по почте из Испании и задекларировали его в качестве "пищевой добавки".

Таможенники усомнились в правдивости предоставленных данных и направили содержимое посылки на исследование. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни.

Так, в одном из международных почтовых отправлений с "пищевыми добавками" таможенники обнаружили 3 полиэтиленовых пакета с густым вязким веществом темно-коричневого цвета. Опытные сотрудники таможни усомнились в том, что в посылке действительно находятся пищевые добавки и решили направить вещество на проведение экспертного исследования.

Запрещенные вещества прислали в Украину из Испании

Как оказалось, в составе обнаруженных в посылке "добавок" присутствовал ДМТ (диметилтриптамин), который в Украине отнесен к классу сильнодействующих психотропных веществ, оборот которых запрещен.

Все пакеты были изъяты, а о данном факте киевские таможенники уведомили правоохранительные органы. В результате совместных мероприятий, СБУ вручили фигуранту дела подозрение в совершении уголовного преступления. По делу продолжается расследование.

Запрещенные вещества прислали в Украину из Испании

Для справки: ДМТ — психоделик, вызывающий изменённое состояние сознания с переживанием, схожими с религиозно-мистическим опытом, с интенсивными визуальными и слуховыми галлюцинациями, изменением восприятия времени и реальности.

ДМТ встречается в природе во многих растениях. Травы, содержащие ДМТ, часто используют в своих практиках шаманы Южной Америки. В напитке айяуаска растения, содержащие ДМТ, применяются для придания ему психоактивных эффектов.

В большинстве стран ДМТ классифицируется законом как нелегальное средство и находится под запретом. ДМТ не обнаруживается обычными тестами на содержание наркотических веществ в крови и следов их использования.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве разоблачили международную наркогруппировку с годовым доходом в более чем 100 миллионов гривен. Злоумышленники наладили канал поставки запрещенных веществ из-за рубежа в Украину и реализовывали их через закрытый Телеграмм-канал.