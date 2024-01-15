У Києві психоделіки хотіли замаскувати під харчові добавки (фото)

Посилка прийшла в Україну з Іспанії

Київські митники присікли спробу незаконного ввезення на територію України психотропної речовини ДМТ, обіг якої суворо заборонений у багатьох країнах світу. Психоделік переслали поштою з Іспанії та задекларували його як "харчову добавку".

Митники засумнівалися у правдивості наданих даних та направили вміст посилки на дослідження. Про це повідомили у прес-службі Київської митниці.

Так, в одному з міжнародних поштових відправлень з "харчовими добавками" митники виявили 3 поліетиленові пакети з густою в’язкою речовиною темно-коричневого кольору. Досвідчені співробітники митниці засумнівалися у тому, що у посилці справді перебувають харчові добавки та вирішили направити речовину на проведення експертного дослідження.

Заборонені речовини надіслали в Україну з Іспанії

Як виявилося, у складі виявлених у посилці "добавок" був присутній ДМТ (диметилтриптамін), який в Україні віднесено до класу сильнодіючих психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Усі пакети було вилучено, а про цей факт київські митники повідомили правоохоронні органи. Внаслідок спільних заходів СБУ вручили фігуранту справи підозру у скоєнні кримінального злочину. У справі триває розслідування.

Заборонені речовини надіслали в Україну з Іспанії

Для довідки: ДМТ — психоделік, що викликає змінений стан свідомості з переживанням, схожими на релігійно-містичний досвід, з інтенсивними візуальними і слуховими галюцинаціями, зміною сприйняття часу і реальності.

ДМТ зустрічається у природі у багатьох рослинах. Трави, що містять ДМТ, часто використовують у своїх практиках шамани Південної Америки. У напої айяуаска рослини, що містять ДМТ, використовуються для надання йому психоактивних ефектів.

У більшості країн ДМТ класифікується законом як нелегальний засіб та перебуває під забороною. ДМТ не виявляється звичайними тестами на вміст наркотичних речовин у крові та слідів їх використання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві викрили міжнародне наркоугрупування з річним доходом більш ніж 100 мільйонів гривень. Зловмисники налагодили канал постачання заборонених речовин з-за кордону до України та реалізовували їх через закритий Телеграм-канал.