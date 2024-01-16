Изъят "товар" на 18 млн гривен: в нескольких областях Украины пойманы торговцы "смертью" (фото и видео)

В ходе обысков было найдено более 60 килограммов каннабиса

Столичные правоохранители совместно с СБУ ликвидировали масштабный наркотрафик. Трое участников преступного бизнеса были задержаны и сейчас они находятся под стражей. Им сообщено о подозрении.

Фигуранты занимались изготовлением каннабиса и предлагали этот "товар" через собственный Telegram-канал, а сбывали – рассылая по стране по почте. В настоящий момент деятельность телеграм-канала заблокирована. Об этом во вторник, 16 января, сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

"Во время серии обысков в Киеве, Киевской и Сумской областях полицейские изъяли более 60 килограммов каннабиса, средства для фасовки и упаковки и деньги. Ориентировочная стоимость изъятых веществ по ценам "черного" рынка – около 18 миллионов гривен", — говорится в сообщении.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 и 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенная организованной группой.

Трем активным фигурантам дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что полицейские разоблачили в столице международную группировку, которая организовала поставки запрещенных веществ из-за рубежа в Украину и затем продавала этот товар через закрыт ТГ-канал.