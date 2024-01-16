Вилучено "товар" на 18 млн гривень: у кількох областях України спіймано торговців "смертю" (фото та відео)

Під час обшуків було знайдено понад 60 кілограмів канабісу

Столичні правоохоронці разом із СБУ ліквідували масштабний наркотрафік. Трьох учасників злочинного бізнесу було затримано і зараз вони перебувають під вартою. Їм повідомлено про підозру.

Фігуранти займалися виготовленням канабісу і пропонували цей "товар" через власний Telegram-канал, а збували — розсилаючи по країні поштою. Наразі діяльність телеграм-каналу заблокована. Про це у вівторок, 16 січня, повідомили у пресслужбі Поліції Києва.

"Під час серії обшуків у Києві, Київській та Сумській областях поліцейські вилучили понад 60 кілограмів канабісу, кошти для фасування та пакування та гроші. Орієнтовна вартість вилучених речовин за цінами "чорного" ринку — близько 18 мільйонів гривень", — йдеться у повідомленні.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 та 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне провадження, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене організованою групою.

Трьом активним фігурантам справи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що поліцейські викрили у столиці міжнародне угруповання, яке організувало постачання заборонених речовин з-за кордону в Україну і потім продавало цей товар через закритий ТГ-канал.