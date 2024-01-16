Столичное приложение "Киев Цифровой" дал сбой: не работает главная функция

Пользователи не получили сообщают об отбое тревоги

Во вторник, 16 января, в работе столичного цифрового сервиса-приложения "Киев Цифровой" произошел сбой. Пользователи пожаловались, что не могут приобрести проездной билет или пополнить карточку поездок.

Кроме того, пользователи сообщают об отсутствии сообщения про отбой недавно объявленной тревоги. Также люди жалуются, что невозможно авторизироваться в приложении после обновления.

В представительстве сервиса отреагировали на жалобы, там заявили, что уже устраняют проблему. "Приветствуем! Извините за досадную ошибку. Сейчас есть некоторые проблемы с сетью. Специалисты уже все чинят, чтобы вы могли быстрее воспользоваться приложением", — сообщили на странице "Киев Цифровой" в Facebook под последним постом.

На Facebook-странице сервиса также уже появился комментарий по поводу сбоя в работе приложения.

"Небольшая авария. Киев Цифровой может временно не отвечать на ваши запросы. Наш технический отдел уже работает над устранением сбоя и делает все возможное, чтобы сервисы вернулись к жизни. Как только все наладится, мы вас сразу сообщим", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в начале января в мобильном приложении monobank произошел сбой в работе. Пользователи сети сообщали, что в частности не работают сервисы накопления "Банки".