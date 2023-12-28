В работе Telegram произошел новый масштабный сбой

В настоящее время неполадок уже нет

В работе одного из самых популярных в Украине и мире мессенджеров Telegram произошел масштабный сбой вечером 28 декабря. В течение нескольких минут у людей не открывались чаты в приложении.

Об этом пишет "Телеграф". В то же время в социальных сетях пользователи подтверждают, что некоторое время не могли отправлять сообщения.

Согласно с данными Downdetector, сбой был зафиксирован в 19:10. Большая часть пользователей пожаловалась на то, что вовсе не может подключиться к приложению. В целом было получено 169 отзывов, в которых заявлялось о неисправности в работе "Телеграм".

Спустя буквально 10 минут мессенджер снова стал работать в прежнем режиме. Однако некоторые сообщения, отправленные перед сбоем, не были доставлены получателям. В настоящее время Telegram снова работает без проблем и неполадок.

Отметим, что в администрации Телеграм пока сбой никак не комментировали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что подобная ситуация с "Телеграмом" была зафиксирована в конце ноября текущего года. Тогда пользователи также пожаловались, что не могут открыть чаты и отправлять сообщения. А еще до этого масштабный сбой по всему миру случился в конце лета 2023 года.