Новый сбой "Киевстара": в компании говорят, что все исправили, и дали обещание

Возвращаются к привычному режиму

У крупнейшего мобильного оператора Kyivstar заявили, что уже устранили проблемы со связью и мобильным интернетом. Абоненты в городах на западе и юге страны утром жаловались на проблемы в работе оператора.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет РБК-Украина. Отмечается, что позже, как пообещали в "Киевстаре", абонентам предоставят информацию о бонусах компенсаций за то, что они не могли воспользоваться услугами связи.

"Пока сервисы работают в обычном режиме. Также сообщаем, что услуга LTE в Украине и в международном роуминге работает без ограничения скорости", — отметил оператор.

Заметим, что на фоне недавней масштабной кибератаки компания заявляла о том, что сеть может быть нестабильной и со связью могут быть проблемы, ведь полноценное обновление продолжается.

Относительно возмещения за проблемы в работе, которые доставляют дискомфорт украинцам, известно, что "Киевстар" предлагает абонентам компенсационные пакеты: 5 ГБ мобильного интернета на 30 дней и 30 минут звонков на другие номера на 3 дня — по цене 0 гривен.

Ранее "Телеграф" писал, что в компании "Киевстар" рассказали, как именно хакерам удалось осуществить кибератаку. По словам президента компании, для этого использовали аккаунт одного из сотрудников.