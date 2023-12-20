Новий збій "Київстару": у компанії кажуть, що все виправили, і дали обіцянку

Повертаються до звичного режиму

У найбільшого мобільного оператора Kyivstar заявили, що вже усунули проблеми зі звʼязком та мобільним інтернетом. Абоненти у містах на заході та півдні країни вранці скаржились на проблеми у роботі оператора.

Про це повідомили у пресслужбі компанії, пише РБК-Україна. Зазначається, що пізніше, як пообіцяли у "Київстарі", абонентам нададуть інформацію щодо бонусів компенсацій за те, що вони не могли користуватись послугами звʼязку.

"Наразі сервіси працюють у звичному режимі. Також повідомляємо, що послуга LTE в Україні та в міжнародному роумінгу працює без обмеження швидкості", — зазначив оператор.

Зауважимо, що на тлі нещодавно масштабної кібератаки компанія заявляла про те, що мережа може бути не стабільної і зі звʼязком можуть бути проблеми, адже повноцінне оновлення ще триває.

Щодо відшкодування за проблеми у роботі, які доставляють дискомфорт українцям, відомо, що "‎Київстар" пропонує абонентам компенсаційні пакети: 5 ГБ мобільного інтернету на 30 днів і 30 хвилин дзвінків на інші номери на 3 дні — за ціною 0 гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що у компанії "Київстар" розповіли, як саме хакерам вдалося здійснити кібератаку. За словами президента компанії, для цього використали обліковий запис одного зі співробітників.