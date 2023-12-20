Нема зв'язку та інтернету: абоненти "Київстару" знову масово повідомляють про збій
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У середу, 20 грудня, в окремих регіонах України почалися нові перебої у роботі мобільного оператора "Київстар". Численні скарги користувачі послуг цієї компанії лишають у коментарях на офіційній сторінці у Facebook.
Про проблеми із мережею повідомляє "Телеграф". Підтверджується факт наявності проблем у здійсненні дзвінків чи користуванні мобільним інтернетом і підвищенням відповідних запитів у інтернеті.
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