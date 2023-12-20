Укр

Нет связи и интернета: абоненты "Киевстара" снова массово сообщают о сбое

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
Ян Доброносов, "Телеграф" Новость обновлена 20 декабря 2023, 06:36

В среду 20 декабря в отдельных регионах Украины начались новые перебои в работе мобильного оператора "Киевстар". Многочисленные жалобы пользователи услуг этой компании оставляют в комментариях на официальной странице Facebook.

О проблемах с сетью сообщает "Телеграф". Подтверждает факт наличия проблем в совершении звонков или использовании мобильного интернета и увеличение количества соответствующих запросов в интернете.

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