Нет связи и интернета: абоненты "Киевстара" снова массово сообщают о сбое

В среду 20 декабря в отдельных регионах Украины начались новые перебои в работе мобильного оператора "Киевстар". Многочисленные жалобы пользователи услуг этой компании оставляют в комментариях на официальной странице Facebook.

О проблемах с сетью сообщает "Телеграф". Подтверждает факт наличия проблем в совершении звонков или использовании мобильного интернета и увеличение количества соответствующих запросов в интернете.

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