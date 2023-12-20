Нет связи и интернета: абоненты "Киевстара" снова массово сообщают о сбое
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В среду 20 декабря в отдельных регионах Украины начались новые перебои в работе мобильного оператора "Киевстар". Многочисленные жалобы пользователи услуг этой компании оставляют в комментариях на официальной странице Facebook.
О проблемах с сетью сообщает "Телеграф". Подтверждает факт наличия проблем в совершении звонков или использовании мобильного интернета и увеличение количества соответствующих запросов в интернете.
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