Новий збій у "Київстар": компанія відреагувала на скарги абонентів

Над проблемою вже працюють

Найбільший мобільний оператор України "Київстар", який нещодавно зазнав кібератаки, підтвердив інформацію про проблеми зі звʼязком у декількох містах України. Після численних коментарів "Київстар" повідомив, що працює над проблемою.

Про це компанія написала у Х/Twitter. Компанія вказує на те, що це "короткочасні складнощі" на тлі масштабного збою.

"Шановні абоненти, ми знаємо, що зараз виникають складнощі із зв`язком у ряді міст на заході і півдні України.

Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше. Перепрошуємо за незручності", — йдеться у повідомленні.

Також компанія пише, що можливі проблеми у роботі застосунку "Мій Київстар".

Водночас мобільний оператор наголошує, що мережа "Київстару" наразі на етапі стабілізації після масштабної хакерської атаки. Це може бути причиною виникнення короткочасних складнощів у роботі послуг, якими користуються українці. Зауважимо, що після нещодавнього збою у компанії писали про те, що відновлення звʼязку повною мірою потребує часу.

Раніше "Телеграф" писав, що під час масштабного збою сервісів оператора "Київстар" витоку персональних даних користувачів не відбулося. Тому не потрібно терміново змінювати усі свої паролі.