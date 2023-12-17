Складнощі все ще виникають: у "Київстарі" розповіли, які послуги вже працюють

Компанія планує відновити роботу ще деяких послуг

Після масштабного збою у роботі оператор "Київстар" продовжує роботу з відновлення мережі. Наразі вже працюють більшість послуг.

Як повідомляє пресслужба компанії, у деяких населених пунктах, зокрема, у Києві, все ще виникають складнощі із доступом до "Домашнього Інтернету". У "Київстарі" запевнили, що це тимчасово. Зазначається, що компанія залучила увесь персонал, щоб відновити роботу послуги якомога швидше.

"Ми спрямували всі зусилля на подолання кризи. І, звісно, це не просто. Але новини від наших спеціалістів — дарують надію та впевненість", – підкреслили у "Київстарі".

Також зазначається, що станом на зараз відновлено наступні послуги:

голосового зв`язку, в тому числі у роумінгу;

мобільна передача даних.

Також розпочато відновлення доступу до M2M для бізнес-клієнтів. Крім того, компанія планує якнайшвидше увімкнути послугу SMS.

"Так, поки відбувається стабілізація мережі, мобільна передача даних може працювати повільніше. Це необхідно для безпеки", – підкреслили у "Київстарі".

Нагадаємо, раніше у компанії "Київстар" розповіли, як саме хакерам вдалося зробити кібератаку. За словами президента компанії, для цього використали обліковий запис одного зі співробітників.