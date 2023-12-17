Сложности все еще возникают: в "Киевстаре" рассказали, какие услуги уже работают

Компания планирует возобновить работу еще некоторых услуг

После масштабного сбоя в работе оператор "Киевстар" продолжает работу по восстановлению сети. В настоящее время уже работает большинство услуг.

Как сообщает пресс-служба компании, в некоторых населенных пунктах, в частности, в Киеве, все еще возникают сложности с доступом к "Домашнему Интернету". В "Киевстаре" заверили, что это временно. Отмечается, что компания привлекла весь персонал, чтобы возобновить работу услуги как можно скорее.

"Мы направили все усилия на преодоление кризиса. И, конечно, это не просто. Но новости от наших специалистов дарят надежду и уверенность", — подчеркнули в "Киевстаре".

Также отмечается, что по состоянию на сегодня возобновлены следующие услуги:

голосовой связи, в том числе в роуминге;

мобильная передача данных

Также начато восстановление доступа к M2M для бизнес-клиентов. Кроме того, компания планирует как можно быстрее включить услугу SMS.

"Так, пока происходит стабилизация сети, мобильная передача данных может работать медленнее. Это необходимо для безопасности", — подчеркнули в "Киевстаре".

Напомним, ранее в компании "Киевстар" рассказали, как именно хакерам удалось совершить кибератаку. По словам президента компании, для этого использовали аккаунт одного из сотрудников.