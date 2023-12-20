Новый сбой в "Киевстар": компания отреагировала на жалобы абонентов

Над проблемой уже работают

Крупнейший мобильный оператор Украины "Киевстар", недавно испытавший кибератаку, подтвердил информацию о проблемах со связью в нескольких городах Украины. После многочисленных комментариев "Киевстар" сообщил, что работает над проблемой.

Об этом компания написала в Х/Twitter. Компания указывает на то, что это "кратковременные сложности" на фоне масштабного сбоя.

"Уважаемые абоненты, мы знаем, что сейчас возникают сложности со связью в ряде городов на западе и юге Украины".

Специалисты компании работают над обновлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее. Приносим извинения за неудобства", — говорится в сообщении.

Также компания пишет, что возможны проблемы в работе приложения "Мой Киевстар".

В то же время, мобильный оператор отмечает, что сеть "Киевстара" сейчас на этапе стабилизации после масштабной хакерской атаки. Это может быть причиной возникновения кратковременных сложностей в работе услуг, которыми пользуются украинцы. Заметим, что после недавнего сбоя в компании писали о том, что восстановление связи в полной мере требует времени.

Ранее "Телеграф" писал, что во время масштабного сбоя сервисов оператора "Киевстар" утечки персональных данных пользователей не произошло. Поэтому не нужно срочно менять все свои пароли.