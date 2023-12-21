Ни своих сообщений, ни ленты: пользователи Twitter (X) массово жалуются на сбой

Украинцы уже шутят над Маском

Утром 21 декабря в работе социальной сети X (бывший Twitter) произошел глобальный сбой. Он затронул десятки стран мира, в том числе и Украину.

О проблемах в работе социальной сети пишет Downdetector. Большинство пользователей жалуется на то, что не могут зайти в мобильное приложение.

Также есть и те, кто не может открыть веб-версию соцсети.

На карте, опубликованной профильными сервисами, указаны страны, где сервис не работает или работает со сбоями.

Интересно, что Украина там не отмечена, хотя пользователи из нашей страны также жалуются на сбой. По словам украинцев, при попытке обновить ленту новостей ничего не происходит. В ней отображаются старые публикации. Своих публикаций также не видно. При этом веб-версия социальной сети вовсе не работает.

В то же время украинцы воспользовались возможностью лишний раз подколоть владельца социальной сети X Илона Маска. В соцсети Bluesky, разработанной создателем Twitter Джеком Дорси, они передали "привет" скандальному бизнесмену.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине произошел масштабный сбой в работе мобильного оператора "Киевстар".