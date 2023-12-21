Ні своїх повідомлень, ні стрічки: користувачі Twitter (X) масово скаржаться на збій

Українці вже жартують над Маском

Вранці 21 грудня у роботі соціальної мережі X (колишній Twitter) стався глобальний збій. Він торкнувся десятків країн світу, у тому числі й України.

Про проблеми у роботі соціальної мережі пише Downdetector. Більшість користувачів скаржаться на те, що не можуть зайти в мобільний додаток.

Також є ті, хто не може відкрити веб-версію соцмережі.

На карті, опублікованій профільними сервісами, вказані країни, де соцмережа не працює або працює зі збоями.

Цікаво, що Україна там не відмічена, хоча користувачі нашої країни також скаржаться на збій. За словами українців, під час спроби оновити стрічку новин нічого не відбувається. У ньому відображаються старі публікації. Своїх публікацій також не видно. При цьому вебверсія соціальної мережі не працює.

Водночас українці скористалися можливістю вкотре підколоти власника соціальної мережі X Ілона Маска. У соцмережі Bluesky, створеній розробником Twitter Джеком Дорсі, вони передали "привіт" скандальному бізнесменові.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні відбувся масштабний збій у роботі мобільного оператора "Київстар".