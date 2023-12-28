У роботі Telegram стався новий масштабний збій

В даний час проблем вже немає

У роботі одного з найпопулярніших в Україні та світі месенджерів Telegram стався масштабний збій увечері 28 грудня. Протягом кількох хвилин у людей не відкривалися чати у додатку.

Про це пише "Телеграф". У соціальних мережах користувачі підтверджують, що деякий час не могли надсилати повідомлення.

Згідно з даними Downdetector, збій було зафіксовано о 19:10. Більшість користувачів поскаржилася на те, що зовсім не можуть під'єднатися до додатку. Загалом було отримано 169 відгуків, у яких заявлялося про несправність у роботі "Телеграм".

Через 10 хвилин месенджер знову почав працювати в колишньому режимі. Однак деякі повідомлення, надіслані перед збоєм, не були доставлені отримувачам. Зараз Telegram знову працює без проблем та неполадок.

Зазначимо, що в адміністрації Телеграм поки що збій ніяк не коментували.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що подібну ситуацію з "Телеграмом" було зафіксовано наприкінці листопада поточного року. Тоді користувачі також поскаржилися, що не можуть відкрити чати та надсилати повідомлення. А ще до цього масштабний збій у всьому світі стався наприкінці літа 2023 року.