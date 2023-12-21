В "Киевстаре" рассказали, какой будет компенсация за масштабный сбой сети

В компании заверили, что полностью восстановили все сервисы

Оператор мобильной связи "Киевстар" после масштабного сбоя в работе предоставит своим абонентам компенсацию. Компания отменяет следующую плановую плату за тариф для всех своих пользователей.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевстара". Отмечается, что компания также выделяет 100 миллионов гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

"Наконец-то можем сообщить, что полностью восстановили все сервисы, пострадавшие из-за хакерской атаки. Знаем, как важно позвонить родным на праздники. Поэтому наши специалисты работали 24/7, чтобы как можно быстрее все починить", – говорится в сообщении.

В "Киевстаре" отметили, что плановая тарифная плата не будет взиматься, в частности, у:

абонентов предоплаты, контракта и контрактных абонентов с услугой "Домашний Интернет" с 22.12 до 21.01;

бизнес-клиентов на услуги мобильной и фиксированной связи с 1.01 по 31.01;

пользователей "Домашнего Интернета" и "ВСЕ ВМЕСТЕ" с 1.01 по 31.01.

"Мы благодарны вам за терпение, поддержку и каждое теплое слово в комментариях. И, особенно, за то, что вы рядом", – подчеркнули в компании.

Напомним, ранее в компании "Киевстар" рассказали, как именно хакерам удалось осуществить кибератаку. По словам президента компании, для этого использовали аккаунт одного из сотрудников.

Также "Телеграф" рассказывал о том, нужно ли после сбоя "Киевстара" менять пароли. В соцсетях ранее распространились сообщения, что пользователям этого оператора следует позаботиться о безопасности личной информации.