В "Киевстаре" рассказали, какой будет компенсация за масштабный сбой сети
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В компании заверили, что полностью восстановили все сервисы
Оператор мобильной связи "Киевстар" после масштабного сбоя в работе предоставит своим абонентам компенсацию. Компания отменяет следующую плановую плату за тариф для всех своих пользователей.
Об этом сообщила пресс-служба "Киевстара". Отмечается, что компания также выделяет 100 миллионов гривен на нужды Вооруженных сил Украины.
"Наконец-то можем сообщить, что полностью восстановили все сервисы, пострадавшие из-за хакерской атаки. Знаем, как важно позвонить родным на праздники. Поэтому наши специалисты работали 24/7, чтобы как можно быстрее все починить", – говорится в сообщении.
В "Киевстаре" отметили, что плановая тарифная плата не будет взиматься, в частности, у:
- абонентов предоплаты, контракта и контрактных абонентов с услугой "Домашний Интернет" с 22.12 до 21.01;
- бизнес-клиентов на услуги мобильной и фиксированной связи с 1.01 по 31.01;
- пользователей "Домашнего Интернета" и "ВСЕ ВМЕСТЕ" с 1.01 по 31.01.
"Мы благодарны вам за терпение, поддержку и каждое теплое слово в комментариях. И, особенно, за то, что вы рядом", – подчеркнули в компании.
Напомним, ранее в компании "Киевстар" рассказали, как именно хакерам удалось осуществить кибератаку. По словам президента компании, для этого использовали аккаунт одного из сотрудников.
Также "Телеграф" рассказывал о том, нужно ли после сбоя "Киевстара" менять пароли. В соцсетях ранее распространились сообщения, что пользователям этого оператора следует позаботиться о безопасности личной информации.