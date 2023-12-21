У "Київстарі" розповіли, якою буде компенсація за масштабний збій мережі

У компанії запевнили, що повністю відновили усі сервіси

Оператор мобільного зв'язку "Київстар" після масштабного збою в роботі надасть своїм абонентам компенсацію. Компанія скасовує наступну планову плату за тариф для всіх своїх користувачів.

Про це повідомила пресслужба "Київстару". Зазначається, що компанія також виділяє 100 мільйонів гривень на потреби Збройних сил України.

"Нарешті можемо повідомити, що повністю відновили усі сервіси, які постраждали через хакерську атаку. Знаємо, як важливо зателефонувати рідним на свята. Тому наші фахівці працювали 24/7, щоб якнайшвидше все полагодити", – йдеться у повідомленні.

У "Київстарі" зазначили, що планова тарифна плата не буде стягуватись, зокрема, у:

абонентів передплати, контракту та контрактних абонентів з послугою "Домашній Інтернет" із 22.12 по 21.01;

бізнес-клієнтів на послуги мобільного та фіксованого зв'язку з 1.01 по 31.01;

користувачів "Домашнього Інтернету" та "ВСЕ РАЗОМ"з 1.01 по 31.01.

"Ми вдячні вам за терпіння, підтримку і кожне тепле слово в коментарях. І, особливо, за те, що ви поруч", – підкреслили у компанії.

Нагадаємо, раніше у компанії "Київстар" розповіли, як саме хакерам вдалося здійснити кібератаку. За словами президента компанії, для цього використали обліковий запис одного зі співробітників.

Також "Телеграф" розповідав про те, чи потрібно після збою "Київстару" міняти паролі. У соцмережах раніше поширилися повідомлення, що користувачам цього оператора варто потурбуватися про безпеку особистої інформації.