Столичний застосунок "Київ Цифровий" дав збій: не працює головна функція

Користувачі не отримали повідомляють про відбій тревоги

У вівторок, 16 січня, у роботі столичного цифрового сервісу — застосунку "Київ Цифровий" стався збій. Користувачі поскаржилися на те, що не можуть придбати проїздний квиток або поповнити картку поїздок.

Крім того, користувачі повідомляють про відсутність повідомлення про відбій тривоги, яка була нещодавно. Також люди скаржаться, що неможливо авторизуватись у додатку після оновлення.

У представництві сервісу вже відреагували на скарги, там заявили, що все усувають проблему. "Вітаємо! Вибачте за прикру помилку. Наразі є деякі проблеми з мережею. Спеціалісти вже все лагодять, щоб ви могли якнайшвидше скористатися застосунком", — повідомили на сторінці "Київ Цифровий" у Facebook під останнім постом.

На Facebook-сторінці сервісу також вже зявився коментар щодо збою у роботі застосунку.

"Невелика аварія. Київ Цифровий може тимчасово не відповідати на ваші запити. Наш технічний відділ вже працює над усуненням збою та робить все можливе, щоб сервіси повернулись до життя. Як тільки все налагодиться ми вас одразу повідомимо", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомив, що на початку січня у мобільному додатку monobank стався збій у роботі. Користувачі мережі повідомляли, що, зокрема, не працюють сервіси накопичення "Банки".