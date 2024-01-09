У Monobank вдруге за місяць збій у роботі: що не працює цього разу

У необанку вже дали коментар та заспокоїли користувачів

Вранці у вівторок 9 січня у мобільному додатку monobank стався збій у роботі. Користувачі мережі повідомляли, що, зокрема, не працюють сервіси накопичення "Банки".

Співзасновник банку Олег Гороховський вже відреагував на ситуацію. Свій коментар із цього приводу він опублікував в офіційному Telegram-каналі.

"Зламалися трохи. Чиним. Перепрошую", — написав у мережі Гороховський.

У службі підтримки банку підтвердили, що зараз дійсно спостерігаються проблеми в роботі програми.

"Нам дуже шкода, що виникли складнощі при роботі з нашим продуктом. Наразі спостерігаються труднощі на нашому боці", — заявили в monobank.

Там наголосили, що потрібно "трохи часу", щоб усе виправити. Це завдання є пріоритетом №1, додали у monobank.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в середині грудня на "Монобанк" було проведено масштабну DDoS-атаку. Але через 50 хвилин після першого повідомлення про збої, співвласник необанком Гороховський написав, що масована DDoS атака на Монобанк відбита.