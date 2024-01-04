У Monobank масштабний збій: що відомо

У соцмережах користувачі стали скаржитися на проблеми в роботі програми

В онлайн-банкінгу від Monobank 4 січня відбувся збій. Користувачі не можуть переказати гроші на інші рахунки зі своїх карток.

При спробі відправити ту чи іншу суму або зняти кешбек, видає помилку. Операцію просять провести згодом. Про це повідомляють журналісти "Телеграфа", додаючи відповідний скрін із додатку банку.

Водночас, скарги на збій з’явилися в соціальних мережах. Українці також зазначають, що поки що у них немає можливості скористатися своїм рахунком для тієї чи іншої операції.

При цьому дехто зазначає, що транзакція пройшла, але гроші не перевелися. Тому тимчасово краще почекати з переказом коштів.

На момент публікації матеріалу у компанії "Монобанк" ніяк не прокоментували збій у роботі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 12 грудня у "Київстарі" стався масштабний збій. У користувачів була відсутня мережа, що не дозволяло здійснювати дзвінки або приєднатися до мобільного інтернету. Як пізніше стало відомо, що цей збій трапився внаслідок скоєння хакерами кібератаки.