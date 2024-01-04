В Monobank масштабный сбой: что известно

В соцсетях пользователи стали жаловаться на неполадки в работе приложения

В онлайн-банкинге от Monobank 4 января произошел сбой. Пользователи не могут перевести деньги на другие счета со своих карт.

При попытке отправить ту или иную сумму, или снять кэшбек, выдает ошибку. Операцию просят провести позже. Об этом сообщают журналисты "Телеграфа", прилагая соответствующий скрин из приложения банка.

В то же время жалобы на сбой появились в социальных сетях. Украинцы также отмечают, что пока у них нет возможности воспользоваться своим счетом для той или иной операции.

При этом некоторые отмечают, что транзакция прошла, но деньги не перевелись. Поэтому временно лучше повременить с переводом средств.

На момент публикации материала в компании "Монобанк" никак не прокомментировали сбой в работе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 12 декабря в "Киевстаре" случился масштабный сбой. У пользователей отсутствовала сеть, что не позволяло совершать звонки или подсоединиться к мобильному интернету. Как позже стало известно, что сбой случился в результате совершения хакерами кибератаки.