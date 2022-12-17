"Никогда не простим": под завалами дома в Кривом Роге погиб годовалый мальчик

Еще четверо детей пострадали

Число жертв после ракетного удара по Кривому Рогу выросло до четырех, — среди ночи под завалами дома нашли тело пропавшего ребенка возрастом полтора года.

Об этом пишет местное издание "СВОИ". Как добавляет городской голова Александр Вилкул, под завалами также погибли родители мальчика.

Отмечается, что после прямого удара по трехэтажному жилому дому погибла 64-летняя женщина и семейная пара 30 лет, без вести пропал маленький ребенок. Около полуночи его нашли мертвым.

Еще 13 человек пострадали, в том числе четверо детей, — трое пострадавших, включая семилетнего ребенка, сейчас находятся в тяжелом состоянии в больнице.

"Приношу соболезнования близким погибших. Мы никогда не простим этого оркам", — подчеркнул Вилкул.

Журналисты публикуют фото погибшего малыша вместе с родителями:

Так выглядело некогда счастливое семейство

В целом в Кривом Роге после удара 16 декабря пострадали десятки домов, школа и больница.

Как сообщал "Телеграф", всего враг выпустил по Украине 76 ракет, 60 из которых успешно сбили средства противовоздушной обороны.