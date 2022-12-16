Число жертв удара по Кривому Рогу продолжает расти: маленький ребенок остался сиротой

Среди пострадавших есть дети

16 декабря во время очередного российского массированного обстрела Украины одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге. По состоянию на 12:30 сообщалось о двух погибших, однако, ко сожалению, число жертв продолжает расти.

Так, согласно данным главы Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко, по состоянию на 17:54 число жертв выросло до трех. Погибла 64-летняя женщина и молодые супруги. При этом в настоящее время под завалами дома еще остается их маленький сын.

Также выросло и число раненых украинцев. В лечебных учреждениях находятся уже 13 человек. В их число входит семилетняя девочка. Её состояние оценивают, как тяжелое.

"Семьи просто жили в своем доме…Россияне заплатят за каждую искалеченную жизнь", — добавил Резниченко.

О ситуации с ранеными после прилёта в жилой дом рассказали и в Офисе президента. По словам заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко, по его информации в число раненых входят трое детей — трехлетний мальчик и две девочки 7 и 8 лет.

"Во время сегодняшнего обстрела Кривого Рога российская ракета попала в жилой дом. 2 человека погибли, 8 — травмированы, среди них трое малышей: трехлетний мальчик и две девочки, три и семь лет. Под завалами еще могут быть люди", — отметил Тимошенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что после массированного обстрела Украины ситуация с состоянием энергосистемы ухудшилась.