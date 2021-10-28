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Киев “уходит” на карантин: как будут проходить концерты и мероприятия

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ограничения для концертов во время карантина Новость обновлена 28 октября 2021, 17:30
Ограничения для концертов во время карантина

Для вакцинированных украинцев карантин пройдет в смягченном варианте.

С понедельника, 1 ноября, киевляне и гости столицы начинают жить по новым "правилам" — власти Киева усиливают карантин и вводят город в "красную" зону. 

По правилам красной зоны и ужесточенных карантинных правил, в Киеве будут введены ограничения, которые будут касаться преимущественно невакцинированных граждан. 

Что будет с концертами и мероприятиями во время локдауна в Киеве:

Концерты и мероприятия можно будет проводить, но при соблюдении определенных требований для посетителей и персонала: 

  • наличие сертификатов о вакцинации, результата ПЦР или экспресс-теста, сделанного не больше, чем за 72 часа до мероприятия. 
  • наличие сертификата, подтверждающего перенесенное заболевание – не более 180 дней с момента первого положительного теста.

Спортивные мероприятия будут разрешены только при условии отсутствия зрителей.

Для граждан и персонала, не имеющих ни сертификата вакцинации, ни ПЦР-теста, будут действовать правила "красной" зоны.

Отметим, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации в стране украинские артисты начали отменять свои концерты во многих крупных городах Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, какие украинские области находятся в "красной" зоне и какие ограничения в них действуют.

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#Киев #Карантин #Коронавирус #Локдаун
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