Киев “уходит” на карантин: как будут проходить концерты и мероприятия

Для вакцинированных украинцев карантин пройдет в смягченном варианте.

С понедельника, 1 ноября, киевляне и гости столицы начинают жить по новым "правилам" — власти Киева усиливают карантин и вводят город в "красную" зону.

По правилам красной зоны и ужесточенных карантинных правил, в Киеве будут введены ограничения, которые будут касаться преимущественно невакцинированных граждан.

Что будет с концертами и мероприятиями во время локдауна в Киеве:

Концерты и мероприятия можно будет проводить, но при соблюдении определенных требований для посетителей и персонала:

наличие сертификатов о вакцинации, результата ПЦР или экспресс-теста, сделанного не больше, чем за 72 часа до мероприятия.

наличие сертификата, подтверждающего перенесенное заболевание – не более 180 дней с момента первого положительного теста.

Спортивные мероприятия будут разрешены только при условии отсутствия зрителей.

Для граждан и персонала, не имеющих ни сертификата вакцинации, ни ПЦР-теста, будут действовать правила "красной" зоны.

Отметим, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации в стране украинские артисты начали отменять свои концерты во многих крупных городах Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, какие украинские области находятся в "красной" зоне и какие ограничения в них действуют.