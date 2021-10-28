Київ "іде" на карантин: як проходитимуть концерти та заходи

Для вакцинованих українців карантин пройде у пом’якшеному варіанті.

З понеділка, 1 листопада, кияни та гості столиці починають жити за новими "правилами" — влада Києва посилює карантин і вводить місто в "червону" зону.

За правилами червоної зони та новими карантинними правилами, у Києві будуть введені обмеження, які стосуватимуться переважно невакцинованих громадян.

Що буде з концертами та заходами під час локдауну у Києві:

Концерти та заходи можна буде проводити, але за дотримання певних вимог до відвідувачів та персоналу:

наявність сертифікатів про вакцинацію, результат ПЛР або експрес-тесту, зробленого не більше, ніж за 72 години до заходу.

наявність сертифіката, що підтверджує перенесене захворювання – менш ніж 180 днів із першого позитивного тесту.

Спортивні заходи будуть дозволені лише за умови відсутності глядачів.

Для громадян та персоналу, які не мають ні сертифікату вакцинації, ні ПЛР-тесту, діятимуть правила "червоної" зони.

Зазначимо, що через погіршення епідемічної ситуації в країні українські артисти почали скасовувати свої концерти в багатьох великих містах України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, які українські області перебувають у "червоній" зоні та які обмеження у них діють.