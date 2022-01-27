Первый клип Artik&Asti с новой солисткой поразил фанатов группы (видео)

Новая видеоработа группы собрала большое количество лайков и положительных отзывов.

Продюсер и основатель группы Artik & Asti Артем Умрихин решил долго не мучить фанатов коллектива и вслед за представлением новой солистки, которой стала украинская певица Севиль Велиева, презентовать и первый клип в обновленном составе на песню "Гармония".

Премьера новой видеоработы состоялась 27 января на ютуб-канале коллектива. Это первый сингл группы в 2022 году, а также первый трек, записанный с новой солисткой.

"Именно с этой песни, с таким названием и посылом, начинается наш музыкальный 2022-й. В прошедшем году изменился состав группы, но наша миссия в музыке не изменилась. "Гармония" продолжает музыкальное повествование от Artik & Asti" — прокомментировал новый клип Artik.

Клип для обновленного состава группы Artik & Asti сняла команда известного клипмейкера Алана Бадоева совместно с режиссером Юрием Катинским.

В комментариях под видео поклонники группы оставляют множество восторженный сообщений, отзывов и комплиментов новой солистке. Фанаты без ума от новой артистки, ее голоса и очень рады, что группа не прекратила свое существование.

Кто такая Севиль Велиева и чем она известна

Севиль Велиева – украинская певица из Симферополя, но родилась девушка в Узбекистане. В детстве она увлекалась легкой атлетикой, танцевала и училась играть на барабанах. Девушка закончила Крымский инженерно-педагогический университет, участвовала в университетской команде КВН "Люди Т".Севиль принимала участие в таких украинских музыкальных проектах, как "Суперзвезда", "Х-Фактор". Также участвовала в третьем сезоне российского проекта "Голос".

Что известно о распаде группы Artik & Asti

После 10-летнего сотрудничества продюсер группы и ее исполнитель Артем Умрихин 2 ноября официально подтвердил уход Анны Дзюбы из коллектива. На роль новой Asti в соцсетях рассматривали певицу Etolubov. Однако ее участие в группе не подтвердилось.

Ранее, "Телеграф" рассказывал об истории успеха группы Artik & Asti: с момента создания до новости о распаде коллектива.