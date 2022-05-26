Путинист Никита Михалков предложил создать евразийскую киноакадемию

Российский "оскароносный" режиссер Никита Михалков предложил создать евразийский аналог "Оскара".

Об этом он заявил на экономическом форуме в Бишкеке в четверг, 26 мая, сообщает "Телеграф".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По его задумке, в фестивале будут принимать участия фильмы, которые защищали бы "нравственные и культурные ценности".

"Сегодня Оскар стал абсолютно политической премией. Должны быть определенные условия — афроамериканец, лидер ЛГБТ, и это перестает быть премией художественной… Премия должна быть дорогой, за нее должны биться", — заявил Михалков.

Российский режиссер добавил, что статуэтка должна быть в форме "бриллиантовой бабочки".

Сам режиссер получил свой первый и единственный "Оскар" (1995) за фильм "Утомленные солнцем". Двумя годами ранее Михалков был номинантов американской кинопремии за фильм "Урга — территория любви".

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Напомним, что в 2022 году на церемонии вручения премии "Оскар", которая состоялась в ночь с 27 на 28 марта, почтили жертв войны в Украине минутой молчания. Однако на мероприятии также нашли зраду — в середине церемонии американская киноакадемия показала ролик со словами в поддержку Украины. Однако войной вторжение россии названо не было, а лишь "конфликтом". Кроме того, в речи не упомянули россию как агрессора.

Ранее "Телеграф" сообщал, что организаторы песенного конкурса "Евровидение" не хотят видеть россию как страну-участницу в будущем.