У росії придумали свій аналог Оскара, за який "повинні битися"

Путініст Микита Міхалков запропонував створити євразійську кіноакадемію

Російський "оскароносний" режисер Микита Міхалков запропонував створити євразійський аналог "Оскара".

Про це він заявив на економічному форумі у Бішкеку у четвер, 26 травня, повідомляє "Телеграф".

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За його задумом, у фестивалі братимуть участь фільми, які б захищали "моральні та культурні цінності".

"Сьогодні Оскар став абсолютно політичною премією. Мають бути певні умови — афроамериканець, лідер ЛГБТ, і це перестає бути премією художньою… Премія має бути дорогою, за неї мають битися", — заявив Михалков.

Російський режисер додав, що статуетка має бути у формі "діамантового метелика".

Сам режисер отримав свій перший та єдиний "Оскар" (1995) за фільм "Стомлені сонцем". Двома роками раніше Міхалков був номінантом американської кінопремії за фільм "Урга — територія кохання".

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Нагадаємо, що у 2022 році на церемонії вручення премії "Оскар", яка відбулася в ніч із 27 на 28 березня, вшанували жертв війни в Україні хвилиною мовчання. Проте на заході також знайшли зраду — у середині церемонії американська кіноакадемія показала ролик зі словами на підтримку України. Проте війною вторгнення росії названо не було, лише "конфліктом". Крім того, у промові не згадали росію як агресора.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що організатори пісенного конкурсу "Євробачення" не хочуть бачити росію як країну-учасницю у майбутньому.