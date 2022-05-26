У росії придумали свій аналог Оскара, за який "повинні битися"
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Путініст Микита Міхалков запропонував створити євразійську кіноакадемію
Російський "оскароносний" режисер Микита Міхалков запропонував створити євразійський аналог "Оскара".
Про це він заявив на економічному форумі у Бішкеку у четвер, 26 травня, повідомляє "Телеграф".
Чому росії не виграти війну проти України?
За його задумом, у фестивалі братимуть участь фільми, які б захищали "моральні та культурні цінності".
"Сьогодні Оскар став абсолютно політичною премією. Мають бути певні умови — афроамериканець, лідер ЛГБТ, і це перестає бути премією художньою… Премія має бути дорогою, за неї мають битися", — заявив Михалков.
Російський режисер додав, що статуетка має бути у формі "діамантового метелика".
Сам режисер отримав свій перший та єдиний "Оскар" (1995) за фільм "Стомлені сонцем". Двома роками раніше Міхалков був номінантом американської кінопремії за фільм "Урга — територія кохання".
Нагадаємо, що у 2022 році на церемонії вручення премії "Оскар", яка відбулася в ніч із 27 на 28 березня, вшанували жертв війни в Україні хвилиною мовчання. Проте на заході також знайшли зраду — у середині церемонії американська кіноакадемія показала ролик зі словами на підтримку України. Проте війною вторгнення росії названо не було, лише "конфліктом". Крім того, у промові не згадали росію як агресора.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що організатори пісенного конкурсу "Євробачення" не хочуть бачити росію як країну-учасницю у майбутньому.