Что смотреть на Хэллоуин: пять культовых хорроров (видео)

Смотрим наиболее влиятельные и зрелищные фильмы ужасов

Вечер Хэллоуина кажется просто идеальным для того, чтобы как следует испугать себя фильмами ужасов. "Телеграф" изучил списки культовых хорроров и отобрал для вас самые страшные и стильные фильмы, которые повлияли на жанр. А главное – все они очень зрелищные.

"Хэллоуин" (1978)

Начнем с фильма, получившего свое название в честь сегодняшнего праздника и ставшего родоначальником отдельного жанра в кино ужасов. С него началась популярность фильмов-слешеров, в которых маньяки в масках мелко шинковали нерадивую молодежь, собравшуюся отдохнуть в уединении где-тона лоне природы.

За последние 45 лет было снято двенадцать фильмов о кровавых приключениях серийного убийцы по имени Майкл Майерс, сбежавшего из сумасшедшего дома в канун праздника Хэллоуин – и устроившего форменный кошмар всем, кто встретился на его пути. Но только первый фильм, созданный гением режиссера и композитора Джона Карпентера, не просто стал самым успешным, который принес своим создателям миллионы, но до сих пор продолжает пугать так, что поджилки трясутся.

Причем не кровавым натурализмом – как это ни смешно, в первом и самом знаменитом слешере обошлось почти без крови. А благодаря психологическому напряжению, которое мастерски нагнетает в кадре Джон Карпентер – один из главных мастеров хоррора.

"Зловещие мертвецы II" (1987)

Эта наполненная энергией молодости и неистощимой выдумкой история о молодых туристах, которые остановились в заброшенной хижине в лесу – и случайно разбудили злых духов леса, стала мгновенным шедевром.

Объединить черную комедию и хоррор пытались и раньше, и потом, но никогда еще это не получалось так органично. Веселое безумие этого фильма не стареет, наоборот. "Зловещие мертвецы-2" настолько легко сочетает кровавые сцены с шокирующими спецэффектами – и комедийные гэги в стиле слэпстик, когда герои кувыркаются в кадре и отвешивают друг другу затрещины, что даже спустя 40 лет фильм эмоционально разрывает зрителей. Которым одновременно и страшно, и смешно.

Не удивительно – ведь исполнитель главной роли Брюс Кемпбелл начинал как комедийный актер. А режиссер Сэм Рейми, набив руку на спецэффектах, уже в XXI веке запустил одну из самых успешных супергеройских франшиз – серию фильмов о Человеке-пауке.

"Кошмар на улице Вязов" (1984)

Еще одна классика жанра – серия фильмов о маньяке-педофиле, который приходит к своим жертвам во снах, но убивает на самом деле.

История, рассказанная режиссером Уэсом Крейвеном, страшная сама по себе – ну кто из нас не переживал достоверные кошмары? Но феномен "Кошмара на улице Вязов" не состоялся бы без исполнителя главной роли Роберта Энглунда, который сделал образ маньяка Фредди Крюгера по-настоящему культовым – эдакий ковбой из преисподней в полосатом свитере с бритвенными лезвиями вместо пальцев.

А несколько наивные спецэффекты 1980-х годов, сделанные без использования компьютеров, только придают аутентичности сюрреалистическим кошмарам фильма. В общем, если после просмотра вам не снился Фредди Крюгер, значит, у вас не было детства.

К слову, первая роль в кино будущей суперзвезды Джонни Деппа.

"Фантазм" (1979)

Некий демонический гробовщик – пришелец из иных миров по кличке Верзила, ворует на кладбище трупы, превращает их в злобных гномов-зомби и отправляет на другую планету, где они становятся его рабами. Согласитесь, что сюжет скорее, нелепый, чем пугающий, но режиссер Дон Коскарелли превратил эту анекдотическую историю в один из самых страшных фильмов на свете.

Мы погружаемся в кошмар медленно вымирающего провинциального города, как в романах Стивена Кинга. Здесь оживают мертвецы, летают серебряные сферы-убийцы, а в лабиринте похоронного дома открывается портал в другое измерение. Дон Коскарелли снял завораживающую своей сюрреалистической красотой мистерию ужасов. Это фильм, напоминающий кошмар наяву, в котором страшные сны смешиваются с такой же безумной реальностью.

"Восставший из ада" (1987)

Один из лучших британских фильмов ужасов – его темное обаяние не могут испортить даже примитивные по мерилам сегодняшнего дня визуальные эффекты. Но ни одно из многочисленных продолжений "Восставшего из ада" или вышедший в прошлом году на экраны римейк – несмотря на множество спецэффектов, которые и не снились создателям оригинального фильма, не в состоянии сравниться с оригиналом.

"Восставший из ада", снятый по собственному роману Клайвом Баркером – это не просто фильм ужасов с продуманной оккультной мифологией, оригинальной интерпретацией сюжета о докторе Фаусте и новаторскими визуальными образами, навеянными садомазохистской эстетикой.

Но это еще и философское высказывание о разрушительной силе женской природы, которое имеет стихийное происхождение. Когда главным "злодеем" в этой истории, запускающим цепь кровавых событий, становятся не монстры из ада – а влюбленная женщина, чья любовь оказывается более разрушительной, чем действие потусторонней силы.

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