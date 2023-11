Последняя песня Beatles выйдет через 50 лет после распада группы

Более чем через полвека после распада Beatles Пол Маккартни анонсировал выход новой композиции

Новый трек называется Now And Then, который можно перевести как "тогда и сейчас", но возможен также перевод как "время от времени". Поклонники из Украины тоже с нетерпением ждут выхода новой песни Beatles, ведь сэр Пол Маккартни выразил свою поддержку украинскому народу.

Композиция под названием Now And Then должна выйти в свет 2 ноября. Интересно, что в записи произведения участвовали все четверо участников легендарной группы, пишет bbc.

Как же это стало возможным, учитывая, что двое из них — Джордж Харрисон и Джон Леннон давно умерли?

Запись композиции была сделана Джоном Ленноном еще в далеких 1970-х годах, но была такого ужасного качества, что разошлась только в виде пиратских копий.

В 90-х участники группы пытались работать с демо-версией песни в рамках проекта Anthology, но так и не довели ее до ума. И вот теперь, во время расцвета технологий, наконец-то стало возможным значительно улучшить качество записи и закончить песню. С помощью искусственного интеллекта удалось "очистить" голос Леннона. Пол Маккартни признался, что они с Ринго Старром снова взялись за работу над Now And Then в прошлом году, и очень рады, что им удалось получить хороший результат, который скоро услышат все поклонники их творчества.

Песня также войдет в обновленные версии "Красного" и "Голубого" альбомов, которые увидят свет 10 ноября. Напомним, ранее U2 посвятили песню войне в Украине.