Остання пісня Beatles вийде через 50 років після розпаду гурту

Більш ніж за півстоліття після розпаду Beatles Пол Маккартні анонсував вихід нової композиції

Новий трек має назву Now And Then, що можна перекласти як "тоді і зараз", але можливий також переклад як "час від часу". Шанувальники з України теж із нетерпінням чекаюуть виходу нової пісні Beatles, адже сер Пол Маккартні висловив свою підтримку українському народу.

Композиція з назвою Now And Then має побачити світ 2 листопада. Цікаво, що в записі твору брали участь всі четверо учасників легендарного гурту, пише bbc.

Як же це стало можливим, враховуючи що двоє з них — Джордж Харрісон і Джон Леннон давно померли?

Запис композиції був зроблений Джоном Ленноном ще у далеких1970-х роках, але мав таку жахливу якість, що розійшовся лише у вигляді піратських копій.

У 90-х учасники гурту намагалися працювати із демо-версією пісні в рамках проєкту Anthology, але так і не довели її до пуття. І ось тепер, у час розквіту технологій, нарешті стало можливим значно покращити якість запису і закінчити пісню. За допомогою штучного інтелекту вдалось "очистити" голос Леннона. Пол Маккартні зізнався, що вони із Рінго Старром знову взялись за роботу над Now And Then минулого року, і дуже раді, що їм вдалося отримати гарний результат, який скоро почують всі прихильники їхньої творчості.

Пісня також увійде до оновлених версій "Червоного" та "Блакитного" альбомів, які побачать світ 10 листопада. Нагадаємо, раніше U2 присвятив пісню війні в Україні.