Рисунки на кофе не играют огромного значения для вкуса, но вот настроение они поднимают на ура.

Рисунки на кофе не играют огромного значения для вкуса, но вот настроение они поднимают на ура. Канбин Ли, талантливый бариста из Сеула, Южная Корея покорил сеть своими впечатляющими рисунками на кофе. Этот парень работает в кофейне C.Through и создаёт такие запредельно крутые рисунки на кофе, что их хочется не только сфотографировать но и повесить на стену. Ли отмечает, что его впечатляющие работы выполнены в новой технике в латте-арте – Cremart. На кофейной пене бариста изображает работы культовых художников, а также животных, живописные пейзажи и диснеевских персонажей.