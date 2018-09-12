Арт-вызов финской художницы, который умиляет с первых секунд.

Арт-вызов финской художницы, который умиляет с первых секунд. Финская художница София Хярё (Sofia Haro) всегда испытывала одинаковую любовь к собакам и искусству. Однажды она решила объединить эти две свои страсти, и в результате родился арт-проект под названием #30canines (30 собак). Художница решила за 30 дней нарисовать 30 собак разной породы, и, по её словам, это стало для неё интересным и забавным вызовом. Все иллюстрации она нарисовала вручную — с помощью чернил и маркеров. Предлагаем вам взглянуть на несколько её прелестных рисунков!