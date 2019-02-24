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Понедельник, 25.02.2019
Впечатляющие уличные рисунки со всего мира (Фото)
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Впечатляющие уличные рисунки со всего мира (Фото)

Уличные художники продолжают раскрашивать мир яркими красками, поднимая прохожим настроение. Для них весь мир — как один большой холст, и поэтому стрит-арт развивается самыми быстрыми темпами из всех существующих видов искусства. Уличное искусство — это в первую очередь социальное явление, отражающее общество и его устремления. Оно не сковано цензурой и рамками приличия, поэтому художники творят на стенах городов все, что захотят.
Фото: zefirka.net
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Искусство, Художник, Стрит-арт, Рисунки, Уличные рисунки.
20:47 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф
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