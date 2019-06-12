Если бы известные персонажи ходили в супермаркет (Фото)

В нашем потребительском обществе каждый вынужден следовать его правилам. Одним из них является хождение в супермаркет за продуктами. Конечно, мы живём не в средневековье и не в каменном веке и не ходим на охоту, поэтому просто приходим за добычей в магазин, где она лежит на полках и ждёт, когда её купят. 31-летний иллюстратор и дизайнер персонажей из Франции Линда Будебала (Linda Bouderbala) представила, что купили бы в супермаркете так знакомые нам персонажи. Есть немного неожиданные покупки.