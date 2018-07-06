Вот как сейчас выглядят актеры культового фильма прошлого столетия.

В этом году исполнилось 35 лет с момента, когда на советских экранах появился фильм «Москва слезам не верит». Зрители приняли его очень тепло, а фразы из картины сразу же стали крылатыми. Что уж говорить, фильм с уверенностью можно назвать культовым. Нам кажется, что он еще на долгие годы останется актуальным и родным, потому что время не властно над ним. Но того же, к сожалению, нельзя сказать об актерах, которые сыграли в фильме главные роли. За 35 лет все они сильно изменились, но не утратили обаяния и невероятного таланта. Мы решили показать, как сейчас выглядят актеры культового фильма прошлого столетия.