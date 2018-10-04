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"Лило и Стич": на популярный мультфильм снимут ремейк

"Лило и Стич"
15:40 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: kino-filmi.net

Новости культуры: Над фильмом будут работать продюсеры ремейка "Аладдина".

Студия Disney приняла решение выпустить полнометражный игровой ремейк мультфильма "Лило и Стич", который вышел в 2002 году.

Над фильмом будут работать Дэн Лин и Джонатан Айрих, которые уже на данный момент являются продюсерами ремейка "Аладдина".

Сценарий фильма напишет Майк ван Уос. Режиссерами и авторами сценария оригинального мультфильма выступили Дин ДеБлойс и Крис Сандерс, которые позже получили известность благодаря работе над мультфильмом "Как приручить дракона".

"Лило и Стич" рассказывает о дружбе одинокой девочки Лило и похожего на собаку инопланетянина Стича, который был создан для разрушений. Вместе они противостоят инопланетянам, социальным работникам и поднимают вопросы о важности связи с семьей.

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Новости культуры, Дисней, Лило и Стич, Мультфильм, Ремейк, Ремейк мультфильма.
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