"Лило и Стич": на популярный мультфильм снимут ремейк

Студия Disney приняла решение выпустить полнометражный игровой ремейк мультфильма "Лило и Стич", который вышел в 2002 году.

Над фильмом будут работать Дэн Лин и Джонатан Айрих, которые уже на данный момент являются продюсерами ремейка "Аладдина".

Сценарий фильма напишет Майк ван Уос. Режиссерами и авторами сценария оригинального мультфильма выступили Дин ДеБлойс и Крис Сандерс, которые позже получили известность благодаря работе над мультфильмом "Как приручить дракона".

"Лило и Стич" рассказывает о дружбе одинокой девочки Лило и похожего на собаку инопланетянина Стича, который был создан для разрушений. Вместе они противостоят инопланетянам, социальным работникам и поднимают вопросы о важности связи с семьей.