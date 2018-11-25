Дэниэл Рэдклифф признался в нежелании смотреть "Проклятое дитя"

Новости культуры: Исполнитель роли Гарри Поттера британский актер Дэниэл Рэдклифф признался, что не смотрел пьесу "Гарри Поттер и Проклятое дитя" и не собирается этого делать в обозримом будущем.

По словам Рэдклиффа, которого цитирует издание SyFy, ему будет не комфортно в темном зале, наполненном фанатами "поттерианы".

"У меня по этому поводу есть один ужасный комментарий. Вечер в театре не будет расслабляющим. Я боюсь, что за моей реакцией будут все время наблюдать. Возможно, это тщеславно и эгоистично, и в действительности всем наплевать, но я чувствую, что если бы я был окружен поклонниками Гарри Поттера, это было бы немного странно. Так что у меня есть много причин не ходить на такие представления", - сказал он.

Напомним, что премьера пьесы "Гарри Поттер и Проклятое дитя" состоялась в июле 2016 года. Чуть позже была выпущена книга с текстом. Действие происходит через два десятка лет после событий, описанных в "Дарах Смерти", а в центре сюжета дети главных героев.

В 2017 году появились слухи о том, что студия Warner Bros. намерена экранизировать "Проклятое дитя" после того, как в прокат будут выпущены все части "Фантастических зверей". Эта информация пока не была подтверждена.