Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 48 серию онлайн (Видео)

Новости культуры: 30 ноября вышла 48 серия сериала о столичной жизни "Киев днем и ночью".

Новый сезон медленно подходит к концу, а страсти накалены до предела. 5 сезон "Киев днем и ночью" продолжает показывать жестокую и несправедливую жизнь героев в столице.

1 часть

2 часть

В 48 серии: Юля собралась на корпоратив в рекламное агентство. Владимирович рассказал Альбине, что хочет быть отцом ребенка Инны. Алина узнала, что Юля украла ее свидетельство о браке с Назаром. Полина планирует месть Назару. Сэм продолжает помогать Паше наладить личную жизнь в больнице. А Настя помогает Максу с конкурсом красоты в школе. Учитель музыки посвятил Насте песню. В «Киев днем и ночью» произошла полная перезагрузка! Макс пытается подкатить к директрисе школы. Отец Полины пришел к Назару, чтобы решить проблему с секс видео и найти Алину. У Насти и учителя музыки зарождается роман. Альбина выбила из Инны признание в том, что ребенок не от Владимировича. Сэм проследил за Юлей и избил ее босса на корпоративе. Полина устроила Назару ловушку.

В прошлой серии: Назар и Алина собираются в хани уикенд. Юля узнала, что сладкая парочка замужем. У Инны начал болеть живот и Владимирович повез ее в больницу. Паша в больнице общается с новой знакомой Олей. Сэм пытается проникнуть на работу к Юле. Макс провел свой первый урок в школе. Сэм пришел проведать Пашу в больнице. Назар устроил рандеву для Алины. Настя согласилась помочь Максу с конкурсом красоты в школе, потому что запала на учителя музыки. Юля рассказала Полине, что Назар и Алина женаты. А Паша устроил романтический вечер для Оли в больнице. Полина раскрыла все коварные планы Назара.