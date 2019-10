Хэллоуин 2019: фильмы, которые стоит посмотреть на этой неделе (Видео)

Новости культуры:Вы уже готовы к встрече Хэллоуина? Тогда вам не обойтись без увлекательных фильмов, которые помогут создать нужную атмосферу.

1. "Иствикские ведьмы" (The Witches Of Eastwick), 1987

Лента о волшебном исполнении желаний поражает прекрасным актерским составом. Многие мысли героев даже заставляют задуматься о жизни. Это история о современных молодых ведьмах из небольшого городка, которые пытаются найти себе достойных мужчин. Поможет ли им в этом колдовство и магические чары? Смогут ли они превратить свою жизнь в одну большую историю любви?

2. "Эльвира: Повелительница тьмы" (Elvira, Mistress Of The Dark), 1988

Эльвира – сногсшибательная телезвезда, которой совершенно неожиданно переходит по наследству старенькое поместье в маленьком городке. Ей придется бороться не только со стрессом из-за переезда, завистливыми женщинами бестактными мужчинами, но и с ужасающим Князем Тьмы.

3. "Битлджюс" (Beetlejuice), 1988

Культовая комедия от Тима Бертона порадует поклонников готичной и мрачной атмосферы. Это один из лучших фильмов о жизни после смерти. Однажды молодая пара (Адам и Барбара) погибает в автокатастрофе. Их жизнь не заканчивается. Теперь они становятся приведениями в собственном доме. Сестра Барбары продает его новым хозяевам. Теперь в нем будет жить семья из трех человек, которая сразу берется за капитальный ремонт и перестройку всего дома. Смогут ли приведения принять новые правила дома?

4. "Ведьмы" (The Witches), 1990

Вы когда-нибудь задумывались о том, что среди нас могут быть ведьмы? Этот фильм показывает нам самую могущественную из них. Она задумала погубить всех детей с помощью своих магических чар. Этой ведьме будет противостоять ребенок, которого она уже успела превратить в мышонка.

5. "Фокус-покус" (Hocus Pocus), 1993

Легенда гласит о том, что казненным за колдовство ведьмам суждено воскреснуть спустя 300 лет после этого события. Это случится, когда невинная девушка зажжет свечу в доме сестер Сандерсон. Ведьм, которые воскреснут, ждет множество проблем. Как минимум, они еще не жили в современном мире, им придется многому научиться и приспособиться.

6. "Каспер" (Casper), 1995

Несколько лет назад у Доктора Харви умерла жена. Он ищет возможности, чтобы связаться с ее духом. Герой берет свою дочку и отправляется в путешествие за паранормальными явлениями. Очередной остановкой становится старый особняк. В нем они неожиданно сталкиваются с несколькими приведениями...С одним из них дочка Доктора Харви даже сдружилась. Поможет ли их связь поговорить с духом ее мамы?

7. "Страшилы" (The Frighteners), 1996

Фрэнк Баннистер обрел необычайный дар, научившись общаться с призраками. Предприимчивый парень завел дружбу с привидениями, которые помогают ему дурачить горожан. Призраки прикидываются полтергейстами, доводя людей до ужаса, а доблестный Фрэнк предлагает изгнать духов за символичную плату.

8. "Хэллоуинтаун" (Halloweentown), 1998

Марни живет жизнью совершенно обычного подростка. Она ходит в школу, веселится, играет с братом и сестрой, иногда ссорится с мамой. Однажды все меняется. В канун Хэллоуина приезжает бабушка, Эгги. На этот раз она привезла не только сладости, но и интересные новости для героини. Оказывается, у Марни есть колдовские способности, которые нужно скорее развивать, чтобы не потерять их. Кстати, у этого фильма есть еще несколько частей.

9. "Сонная лощина" (Sleepy Hollow), 1999

Сонная лощина – место, в котором начала происходить череда странных и загадочных убийств. Легенда гласит о том, что это происки всадника без головы. Он убивает, чтобы получить голову жертвы. Его практически никак нельзя убить. Молодой констебль отправляется в это зловещее место, чтобы помочь его мирным жителям выжить. Впрочем, не все обитатели Сонной лощины мирные…

10. "Особняк с привидениями" (The Haunted Mansion), 2003

У супругов Эверсов практически нет времени на семейную жизнь. На первом месте у них стоит карьера риэлторов. Даже в день годовщины их свадьбы они едут смотреть один дом. Оказалось, это старинный особняк, наполненный мистикой. Это место заставит вспомнить их о своих крепких чувствах друг к другу.

11. "Добро пожаловать в Zомбилэнд" (Zombieland), 2009

Страшный вирус поразил человечество и теперь практически все люди превратились в кровожадных зомби. Впрочем, нескольким ребятам удалось избежать заражения. Объединив усилия, наши герои вступают в схватку с нежитью.

Премьера второй части этой истории ("Zомбилэнд: Контрольный выстрел") вошла в топ лучших фильмов октября 2019 года.

12. "Мрачные тени" (Dark Shadows), 2012

Зрелищная адаптация одноименного сериала, который пользовался прежде безумной популярностью наравне с "Семейкой Аддамс". Эта отменная мистическая комедия наверняка вас развеселит. Барнабас Коллинз пал жертвой мести влюбленной ведьмы, когда та превратила его в вампира и погребла заживо. Столетия спустя строители откапывают Барнабаса и кровосос поселяется у своих потомков. На его беду, зловредная ведьма все еще жива.

13 "Лимб" (Haunter), 2013

Любите ленты о петле времени? Тогда этот триллер вам точно понравится. Лиза вместе с родителями и братишкой живет в необычном доме. На первый взгляд, жизнь идет своим чередом, но лишь одна Лиза помнит, что каждый день в точности повторяет события дня предыдущего. Снова и снова она проживает канун своего дня рождения, снова и снова всматривается в туман за окном и уже не ждет никаких изменений. Но однажды происходит долгожданная перемена. Войдя в свою спальню, Лиза видит незнакомку!

14. "Дом странных детей мисс Перегрин" (Miss Peregrine's Home for Peculiar Children), 2016

Джейкоб вырос под рассказы своего дедушки о необычных детях. Например, о девочке, умеющей удерживать огонь в своих руках, близнецах, которые могли общаться между собой с помощью силы мысли, девочке, умеющей парить в воздухе. После смерти дедушки главный герой получил загадочное письмо. Ему предстоит отправиться в приют для волшебных детей.

15. "Страшные истории для рассказа в темноте" (Scary Stories to Tell in the Dark), 2019

В канун Хэллоуина группа подростков проникает в особняк покойной Сары Беллоуз, сошедшей с ума перед смертью. В доме ребята находят книгу Сары, после чего с ними начинают происходить страшные и необъяснимые вещи. Похоже, детишки невольно пробудили злобного призрака. В таинственной книги сами собою появляются жуткие истории с неутешительным концом для наших героев.