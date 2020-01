Главную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде исполнит Билли Айлиш

Американская певица Билли Айлиш, попавшая в книгу рекордов Гиннеса, исполнит главную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time To Die).

Как сообщается на странице франшизы в Twitter, Айлиш стала самой молодой исполнительницей в истории, которая приняла участие в записи саундтрека для фильма об агенте 007.

Отмечается, что Билли записала песню совместно со своим братом Финнеасом ОʼКоннеллом.

The #NoTimeToDie title song will be performed by @billieeilish. Billie has written the song with her brother @finneas and is the youngest artist in history to write and record a James Bond theme song. pic.twitter.com/Qd5cYIRlmg

— James Bond (@007) January 14, 2020