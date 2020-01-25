Скачать
Суббота, 25.01.2020
Итоги дня 24 января: Зеленский в Израиле, Порошенко в ГБР и эпидемия в Китае
Итоги дня 24 января: Зеленский в Израиле, Порошенко в ГБР и эпидемия в Китае
Штаты осудили подавление Кремлем информации о ситуации в Крыму
Штаты осудили подавление Кремлем информации о ситуации в Крыму
Биатлон: 25 января в Поклюке состоится две гонки
Биатлон: 25 января в Поклюке состоится две гонки
25 января - приметы и обряды на Татьянин день
25 января - приметы и обряды на Татьянин день

Мэтт Дэймон снимется в триллере "Сила" от режиссера "Аутсайдеров"

Мэтт Дэймон снимется в триллере "Сила" от режиссера "Аутсайдеров"
09:33 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости культуры:В основу фильма ляжет одноименный роман Дона Уинслоу.

Мэтт Дэймон присоединился к актерскому составу следующего проекта Джеймса Мэнголда ("Аутсайдеры") под названием "Сила".

Как сообщает Deadline, Мэнголд выступит также автором сценария совместно со Скоттом Фрэнком, с которым они работали над "Логаном".

В основу фильма ляжет одноименный роман Дона Уинслоу.

Брэду Питту предлагали роль в "Матрице", но он отказался

В центре сюжета - детектив из Нью-Йорка Дэнни Мэлоун, который управляет элитным отрядом по борьбе с преступностью в полиции. Однако часто он использует не самые чистые методы и однажды оказывается в центре коррупционного скандала.

О дате выхода картины не сообщается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Голливуд, Кино, Фильм, Роль, Звезда, Мэтт Деймон, Знаменитость.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Укроборонпроме не обнаружили поврежденных корпусов БТР-4Е
02 Татьянин день 2020: трогательные поздравления в прозе и открытках
03 Зеленский: Украине сейчас нужен такой премьер, как Гончарук
04 ТОП-10 животных, открытых в 2019 году (Фото)
05 Татьянин день (день студента) 2020: оригинальные поздравления в стихах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зима сдает позиции: прогноз погоды на выходные
Зима сдает позиции: прогноз погоды на выходные
Сутки на Донбассе: ранен боец ВСУ
Сутки на Донбассе: ранен боец ВСУ
&quot;Сменил курс по Украине&quot;: один из помощников Путина покидает Кремль
Один из помощников Путина покидает Кремль
Татьянин день 2020: трогательные поздравления в прозе и открытках
Татьянин день 2020: трогательные поздравления в прозе и открытках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь