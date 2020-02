"Пила" перезапускается: дебютный трейлер хоррора "Спираль" (Видео)

Новости культуры:Дебютный трейлер "Спирали" - перезапуска "Пилы", в котором сыграл Крис Рок.

"Спираль" расскажет о трёх полицейских, которые расследуют череду жестоких убийств своих коллег. Оригинальное название фильма — Spiral: From the Book of Saw (в отечественном прокате — "Пила: Спираль").

Фильм снял Даррен Линн Боусман — режиссёр второй, третьей и четвёртой частей франшизы "Пила".

Главную роль исполнил комик Крис Рок, придумавший концепцию перезапуска, который также выступил продюсером "Спирали".

Вместе с Роком в фильме снялись Сэмюэл Л. Джексон, Марисоль Николс ("Ривердейл") и Макс Мингелла ("Рассказ служанки").