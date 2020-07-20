Звезду "Аквамена" могут пригласить в "Форсаж 10"

Как сообщает портал We Got This Covered, звезда "Аквамена" может сыграть главную роль в популярном боевике, что весьма необычно.
К сожалению, пока нет точной информации о том, что Момоа предложат сниматься именно в "Форсаже 10", или это может быть один из многочисленных спин-оффов, которые находятся сейчас в разработке.
Сам Джейсон никак не прокомментировал информацию о своем будущем проекте, но если актер и вправду станет частью криминальной франшизы, это станет по-настоящему круто, ведь 40-летняя звезда блокбастеров и экшенов является одним из самых популярных голливудских актеров. Благодаря его работе в супергеройском фильме "Аквамен", лента была признана наиболее успешной адаптацией комиксов во вселенной DC.
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Напомним, что в американском боевике на данный момент сыграли актеры мирового уровня. Среди них Вин Дизель, Пол Уокер, который в 2013 году погиб в ДТП, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Джейсон Стейтем, Крис Бриджес, Джордана Брюстер, Дуэйн Джонсон, Курт Рассел, Люк Эванс, Шарлиз Терон, Хелен Миррен.
Известно, что в девятой части к касту присоединятся Джон Сина и Майкл Рукер, а также актеры из "Форсажа 3: Токийский дрифт" - Лукас Блэк и Сон Кан, герой которого погиб в данной картине.
Как сообщалось раньше, Вин Дизель допускает, что "Форсаж 10" "растянут" на два фильма. Также есть информация о том, что Галь Гадот неожиданно "воскреснет" в "Форсаже 10".