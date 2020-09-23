Все на Луну: Netflix представил яркий трейлер мультфильма "Путешествие на Луну" (Видео)

Стримминговый сервис опубликовал финальный трейлер фантастического анимационного фильма "Путешествие на Луну" (Over the Moon).

Производством мультфильма занимался оскароносный аниматор Глен Кин, который ранее работал в Disney над картинами "Аладдин" и "Красавица и чудовище".

Сценарием занимались Дженнифер Йи и Одри Уэллс.

"Путешествие на Луну" — это история о девушке, которая решила построить корабль, чтобы отправиться на Луну и доказать своему папе, что мифическая Богиня Луна существует. Роли в мультике озвучат: Кэти Анг, Филиппа Су, Роберт Дж. Чиу, Кен Чжон, Джон Чо, Рути Энн Майлз.

На большие экраны анимационный фильм планируют "запустить" 23 октября.