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Все на Луну: Netflix представил яркий трейлер мультфильма "Путешествие на Луну" (Видео)

Все на Луну: Netflix представил яркий трейлер мультфильма "Путешествие на Луну" (Видео)
Обновлено 13:58 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Стримминговый сервис опубликовал финальный трейлер фантастического анимационного фильма "Путешествие на Луну" (Over the Moon).

Производством мультфильма занимался оскароносный аниматор Глен Кин, который ранее работал в Disney над картинами "Аладдин" и "Красавица и чудовище".

Сценарием занимались Дженнифер Йи и Одри Уэллс.

"Путешествие на Луну" — это история о девушке, которая решила построить корабль, чтобы отправиться на Луну и доказать своему папе, что мифическая Богиня Луна существует. Роли в мультике озвучат: Кэти Анг, Филиппа Су, Роберт Дж. Чиу, Кен Чжон, Джон Чо, Рути Энн Майлз.

 На Netflix появятся фильмы на украинском языке 

На большие экраны анимационный фильм планируют "запустить" 23 октября.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Трейлер, Netflix.

Автор:

Телеграф
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